Jorge Jesus leva Al Nassr, de Cristiano Ronaldo e João Félix, ao título saudita

A formação orientada por Jorge Jesus fechou o campeonato com 86 pontos, mais dois do que o Al Hilal, de Rúben Neves, segundo, que hoje se impôs, por 1-0, ao Al Fayha, num jogo em que o médio português foi titular.

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O Al Nassr, treinado por Jorge Jesus, sagrou-se esta quinta-feira campeão de futebol da Arábia Saudita, ao vencer o Damac, por 4-1, na última jornada, com um 'bis' de Cristiano Ronaldo e uma assitência de João Félix.



Al Nassr sagra-se campeão da Arábia Saudita EPA/STRINGER

Em Riade, o senegalês Sadio Mane, após assistência de João Félix, colocou o Al Nassr em vantagem, aos 34 minutos, ampliada aos 52 por Kingsley Coman, numa partida em que Morlaye Sylla reduziu para os visitantes, aos 58, de grande penalidade, pouco antes de Cristiano Ronaldo 'bisar' para fechar a contagem, com tentos aos 63 e 81.

A formação orientada por Jorge Jesus fechou o campeonato com 86 pontos, mais dois do que o Al Hilal, de Rúben Neves, segundo, que hoje se impôs, por 1-0, ao Al Fayha, num jogo em que o médio português foi titular.

O Al Nassr, que conta com Cristiano Ronaldo desde 2023, conquistou o título de campeão da Arábia Saudita pela nona vez, seis anos depois da última vitória, em 2018/19, então sob o comando de Rui Vitória, que, nessa mesma época sucedeu a Hélder Cristóvão.

Jorge Jesus volta a vencer o cetro saudita, que tinha arrebatado em 2023/24, então no comando técnico do Al Hilal, reeditando os feitos de Nuno Espírito Santo, pelo Al Ittihad, em 2022/23, Leonardo Jardim e José Morais, ambos no Al Hilal, em 2020/21, tal como o falecido Artur Jorge, em 2001/02.