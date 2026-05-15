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Desporto

Jorge Jesus deixa Al Nassr no final da época e vai reunir com Fenerbahçe

Record 15 de maio de 2026 às 21:55
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Treinador irá conversar com o clube turco em Lisboa

Jorge Jesus vai deixar o Al Nassr no final da presente temporada, confirmou Record. O treinador português termina contrato com o clube saudita quando acabar esta época e já informou José Semedo e Simão Coutinho, CEO e diretor-desportivo do emblema de Riade, respetivamente, de que não renovará, abrindo assim a porta a uma nova experiência.

O nosso jornal sabe também que Jesus vai reunir, em Lisboa, com o Fenerbahçe, clube que já orientou, em 2022/23, ao serviço do qual conquistou uma Taça da Turquia.

Recorde-se que o técnico pode conquistar este sábado a Champions 2 da Ásia - disputa a final contra o Gamba Osaka, às 18h45 - e, simultaneamente, o campeonato da Arábia Saudita, caso o Al Hilal não vença o Neom (começa às 17h05). Ou seja, dois títulos separados por minutos...

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