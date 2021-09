Jerónimo encoraja eleitores a aproveitarem desconfinamento para votar

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, encorajou hoje os eleitores a aproveitarem "o desconfinamento para respirar e votar" nas eleições autárquicas, considerando que ainda é cedo para fazer leituras sobre a abstenção.







Tiago Petinga/EPA

"Estão criadas as condições para exercer, simultaneamente, um direito cívico, um direito democrático, que é o da votação. Estou esperançado que apesar dessa dificuldade objetiva [por causa da pandemia, os eleitores] aproveitem o desconfinamento para respirar e votar", disse o dirigente comunista no final da votação.Jerónimo de Sousa chegou ao Pavilhão Desportivo do Agrupamento de Escolas de Santa Iria da Azoia pelas 11:00 e três minutos depois já tinha colocado o boletim de voto na urna.Interpelado pelos jornalistas sobre se a afluência que encontrou poderá indicar uma abstenção elevada, o membro do Comité Central disse que ainda é cedo para inferências."A esta hora da manhã o grau de participação altera-se rapidamente. Com a aproximação da hora do almoço, muitas vezes acabam por retardar à tarde. Portanto, não tem ainda significado em termos de leituras de percentagens", sustentou.Há quatro anos, a abstenção foi de cerca de 45%, de acordo com as informações disponibilizadas pelo Ministério da Administração Interna.Questionado ainda sobre se está preocupado com os resultados da CDU, o secretário-geral do PCP disse apenas que os comunistas já passaram por "dezenas e dezenas de votações idênticas a esta" e estão "traquejados".