IVAucher já devolveu 37 ME a consumidores

Cerca de 37 milhões de euros foram reembolsados aos consumidores aderentes do IVAucher desde 01 de outubro, num total de 14 milhões de transações, correspondentes a cerca de 76% do saldo à disposição, informou esta quinta-feira o Ministério das Finanças.





"O Programa IVAucher contribuiu, até ao momento, com cerca de 73 milhões de euros para os setores do alojamento, cultura e restauração, os quais foram especialmente afetados pela pandemia", destaca o ministério em comunicado.Desde 01 de outubro, data de arranque de utilização do saldo acumulado IVAucher, as Finanças reembolsaram cerca de 37 milhões de euros aos consumidores aderentes.Eram elegíveis para a utilização de saldo cerca de 82 milhões de euros, acumulados por todos os consumidores que pediram fatura com NIF entre junho e agosto 2021, tendo os consumidores aderentes à disposição um saldo de cerca de 49 milhões de euros e utilizado 76% desse saldo.O número de adesões ao programa também aumentou face ao início de novembro, quando o Governo deu conta de que mais de um milhão de contribuintes tinham aderido ao programa 'IVAucher' e que tinham sido feitos 2,4 milhões de reembolsos no total de 16,4 milhões de euros."Registaram-se no Programa IVAucher perto de 1 milhão e 500 mil consumidores (1.494.317) e quase 10 mil comerciantes (9460), o que corresponde cerca de 35 mil terminais de pagamento (34.934)", atualiza esta quinta-feira no comunicado.O ministério faz também o balanço do AUTOvoucher, dando conta da devolução de quase 11 milhões de euros em desconto nos combustíveis, somando, desde 10 de novembro, quando os contribuintes começaram a beneficiar deste desconto, o reembolso de 10.718.905 euros, num total de 2,1 milhões de transações."O AUTOvoucher conta já com 1.045 NIF de comerciantes registados, o que corresponde a um total de 9.798 terminais em todo o país", adianta o ministério das Finanças no comunicado.