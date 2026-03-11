Irão: KLM cancela todos os voos para o Dubai até 28 de março

A companhia aérea está também a trabalhar com a diplomacia holandesa no repatriamento de cidadãos retidos na região.

A companhia aérea holandesa KLM anunciou esta quarta-feira o cancelamento de todos os seus voos com destino ao Dubai até 28 de março, por motivos de segurança devido à guerra no Médio Oriente.



"Devido aos distúrbios persistentes no Médio Oriente, a KLM decidiu cancelar todos os voos com destino ao Dubai até 28 de março, inclusive", declarou a empresa.

"A segurança dos nossos passageiros e tripulações continua a ser a nossa prioridade absoluta", precisou a KLM, acrescentando que está a acompanhar de perto a situação e a manter-se em contacto com as autoridades competentes.

A companhia aérea está também a trabalhar com a diplomacia holandesa no repatriamento de cidadãos retidos na região.

Na segunda-feira, o grupo aéreo alemão Lufthansa anunciou a prorrogação da suspensão dos seus voos de e para vários aeroportos importantes do Médio Oriente, nomeadamente nos Emirados, Líbano, Israel e Irão.

Estão suspensos até 15 de março, inclusive, os voos de e para Dubai, Abu Dhabi, Dammam (Arábia Saudita), Amã (Jordânia) e Erbil (Iraque); até 28 de março, inclusive, os voos de e para Beirute; e até 02 de abril, inclusive, os voos de e para Tel Aviv.

Por fim, Teerão, o destino afetado por mais tempo, não será servido pelo grupo aéreo até 30 de abril inclusive.

A Air France, por sua vez, prolongou a suspensão dos voos de e para Telavive e Beirute até 13 de março inclusive.

Os voos para Dubai e os de e para Riade estão suspensos até 12 de março, inclusive. Os voos com partida de Dubai estão suspensos até 13 de março, de acordo com a companhia francesa.

Os Estados Unidos e Israel lançaram no sábado um ataque militar contra o Irão, para "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano", e Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e alvos israelitas.

O Irão encerrou o estreito de Ormuz e lançou ataques de retaliação contra Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã, Iraque, Chipre e Turquia.

Segundo as autoridades iranianas, os ataques israelitas e norte-americanos causaram, até agora, mais de mil mortos. Os Estados Unidos confirmaram a morte de seis militares norte-americanos.