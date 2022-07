Incêndios: Mais de 2.700 operacionais combatiam fogos em todo o país à meia-noite

Mais de 2.700 operacionais combatiam 20 fogos ativos em Portugal continental pelas 00:30 desta quinta-feira, sendo os fogos nos distritos de Leiria, Setúbal e Aveiro que estão a mobilizar mais meios de combate, de acordo com a Proteção Civil.







Rui Minderico / LUSA

Os quatro incêndios ativos naqueles três distritos estão a mobilizar 1.342 operacionais, apoiados por 475 viaturas.Segundo a informação disponibilizada no site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), consultados pela Lusa às 00:30, o fogo se iniciou às 12:04 em Palmela, no distrito de Setúbal, é o mobiliza mais meios: 549 bombeiros com o apoio de 157 veículos.Os outros fogos em Vale da Pia e na Serra de Sicó, no concelho de Pombal (Leiria), estão a mobilizar 612 operacionais, com o apoio de 169 viaturas.O outro incêndio que está a mobilizar mais meios é o de Oliveira de Azeméis com 481 operacionais, com o apoio de 149 viaturas. Este incêndio, que transitou para Albergaria-a-Velha, obrigou ao corte do trânsito Itinerário Complementar (IC) 2, autoestrada 1 (A1), autoestrada 25 (A25) e autoestrada 29 (A29).Além destes fogos, pelas 00:30 existiam mais 20 fogos ativos em Portugal continental.No total dos 27 incêndios ativos estão envolvidos 2.784 operacionais, apoiados por 843 viaturas.