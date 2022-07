As chamas não estão a colocar povoações em risco.

Um incêndio reativou ao início da tarde de hoje em Pinhel, no distrito da Guarda, estando a envolver dois meios aéreos no seu combate, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro.







EPA/NUNO ANDRE FERREIRA

Segundo a mesma fonte, "a cabeça de incêndio está ativa", mas as chamas não estão a colocar povoações em risco.O fogo deflagrou cerca das 20:00 de sábado, na localidade de Lameiras.Cerca das 15:00 de hoje estava a ser combatido por 79 operacionais, apoiados por 21 viaturas e os dois meios aéreos, de acordo com a página da internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.