Centenas de operacionais ainda se mantêm no local.

Luana Augusto com Leonor Riso

Andreia Antunes com Ana Bela Ferreira

O incêndio em Urqueira, Ourém, que deflagrou ao final da tarde de quarta-feira, foi dado como dominado às 05:06, disse à Lusa o comandante Elísio Pereira, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).







De acordo com o 'site' da ANEPC, no local permanecem ainda 540 operacionais, apoiados por 166 viaturas, envolvidos nas operações de rescaldo.O incêndio deflagrou às 18:33 em Estreito, Urqueira, no concelho de Ourém, distrito de Santarém.