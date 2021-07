Incêndio atinge depósito da Cinemateca Brasileira

No ano passado um temporal alagou o mesmo depósito da Cinemateca Brasileira, em São Paulo, e parte do acervo ficou comprometido.

Um incêndio de grandes proporções atingiu um depósito da Cinemateca Brasileira, na zona oeste da cidade de São Paulo, na noite desta quinta-feira.







REUTERS/Carla Carniel

De acordo com o Corpo de Bombeiros de São Paulo, o incêndio começou por volta das 18:00 (22:00 em Lisboa) e atinge um prédio no bairro da Vila Leopoldina que funciona como depósito da instituição cultural.Os bombeiros informaram que não há vítimas no local em uma série de mensagens publicadas na rede social Twitter.Os média locais estão a exibir imagens do local ardendo, que é usado para armazenar rolos de filmes de 35 mm e 16 mm, um material muito inflamável.Onze carros do Corpo de Bombeiros foram enviados para combater o fogo.Em 2016 o mesmo local foi atingido por um incêndio que, à época, destruiu 500 obras cinematográficas.No ano passado um temporal alagou o mesmo depósito da Cinemateca Brasileira e parte do acervo foi comprometido.