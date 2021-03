Idanha-a-Nova apoia reabilitação do Santuário da Senhora do Almortão

O município de Idanha-a-Nova refere que celebrou um protocolo com a Confraria de Nossa Senhora do Almortão para comparticipar despesas correntes e apoiar a realização de obras de reabilitação no recinto do santuário.

A Câmara de Idanha-a-Nova, no distrito de Castelo Branco, vai comparticipar as obras de reabilitação do Santuário de Nossa Senhora do Almortão, cujo valor ronda os 55 mil euros.







Em comunicado enviado hoje à agência Lusa, o município de Idanha-a-Nova refere que celebrou um protocolo com a Confraria de Nossa Senhora do Almortão para comparticipar despesas correntes e apoiar a realização de obras de reabilitação no recinto do santuário.O protocolo engloba um apoio financeiro total de 80 mil euros (55 mil para reabilitação do santuário e 25 mil para despesas correntes) e tem como objetivo a atuação conjunta no sentido da preservação e fruição do património religioso.Citado no documento, o presidente da Câmara de Idanha-a-Nova, Armindo Jacinto, afirma que "o objetivo é reforçar o património religioso enquanto fator de desenvolvimento socioeconómico do território, a fim da preservação da identidade cultural e da alavancagem de novas oportunidades para o concelho".O autarca sublinha que esta medida está inserida nas políticas de salvaguarda e divulgação do património religioso em colaboração com as comunidades "para as envolver na sua proteção, valorização e fruição"."A autarquia pretende continuar a investir no património religioso do concelho. Nesse contexto, tem celebrado protocolos com associações e Fábricas da Igreja para promover a cooperação técnica, científica e humana entre instituições", refere a nota.