Governo atribui medalha de mérito cultural a Filipe La Féria

A entrega está marcada para Sábado, antes da estreia da nova produção de La Féria, no Teatro Politeama.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)

A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail

O encenador, dramaturgo, cenógrafo e figurinista Filipe La Féria vai receber no sábado uma medalha de mérito cultural, anunciou esta sexta-feira o Ministério da Cultura, Juventude e Desporto.



Filipe La Féria Mariline Alves

A entrega, pela ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, no Teatro Politeama, em Lisboa, às 21h00, antecede a estreia da nova produção de La Féria, Carmen Miranda: O Grande Musical.

Filipe La Féria, 80 anos, afirma ter arriscado tudo em 60 anos de carreira, "sempre contra a maré", tem um extenso percurso no teatro português, na interpretação, encenação, dramaturgia, como figurinista ou cenógrafo.

"Sou artista porque não suporto a realidade", afirma Filipe La Féria, num documentário sobre a sua carreira, realizado por Miguel C. Saraiva, que se estreou em outubro, na RTP2.

Filipe La Féria iniciou a carreira como ator, tendo passado pelo Teatro da Cornucópia, Teatro Experimental de Cascais, Teatro Estúdio de Lisboa e pela Companhia Rey Colaço-Robles Monteiro.

Entre os espetáculos que encenou contam-se A dama pé-de-cabra (1977), Electra ou a queda das máscaras (1987), What happened to Madalena Iglésias? (1990), Passa por mim no Rossio (1991) - um dos seus maiores sucessos de bilheteira -, Piaf (2009), O musical da minha vida (2016), Amália, o Musical (1999) - que esteve em cena durante várias temporadas, em diferentes salas do país e no Zénith, em Paris -, e a ópera-rock Fátima (2024).

Criada em 1984, a Medalha de Mérito Cultural visa distinguir personalidades ou coletivos, tanto nacionais como estrangeiros, pela sua dedicação ao longo do tempo a atividades de ação ou divulgação cultural, sendo concedida pelo Governo.

Carmen Miranda: O Grande Musical faz parte da série de musicais de La Féria, em homenagem a nomes cimeiros da cena artística como Amália Rodrigues (1920-1999); Madalena Iglesias (1939-2018), Maria Callas (1923-1977), Edith Piaf (1915-1963), Judy Garland (1922-1969) ou Laura Alves (1921-1986).

O musical conta com os desempenhos, entre outros, de João Brizza, Paula Sá e Melânia Gomes.