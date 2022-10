Gotículas de água guardam "ingrediente secreto" para a origem da vida

As gotículas de água guardam um "ingrediente secreto" que pode estar na origem da vida na Terra, uma descoberta que cientistas da universidade norte-americana de Purdue admitem poder contribuir para o desenvolvimento de novos medicamentos.







Purdue University file photo/Andrew Hancock

"Esta é a primeira demonstração de que moléculas primordiais, aminoácidos simples, formam espontaneamente péptidos, os blocos de construção da vida, em gotículas de água pura", disse, citado num comunicado da universidade , Graham Cooks, professor de Química Analítica na Faculdade de Ciências de Purdue.De acordo com o químico, este estudo, hoje publicado na revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences, permitiu descobrir "essencialmente a química por detrás da origem da vida", algo que intriga os cientistas há décadas.De acordo com investigação da universidade dos EUA, a química à base de água "também pode levar ao desenvolvimento mais rápido de fármacos para tratar as doenças mais debilitantes da humanidade".Segundo o estudo, os aminoácidos podem reagir e agregarem-se para formar péptidos, os "blocos de construção de proteínas e, eventualmente, da vida"."Intrigantemente, o processo requer a perda de uma molécula de água, que parece altamente improvável num ambiente húmido, aquoso ou oceânico. Para a vida se formar, precisava de água, mas também precisava de espaço longe da água", adiantam as conclusões do estudo.A investigação da equipa de Graham Cooks, perito em espetrometria em massa e química da Terra, permitiu dar resposta a este enigma, uma vez que a "água não está molhada em todo o lado"."Nas margens, onde uma gota de água encontra a atmosfera, podem ocorrer reações incrivelmente rápidas, transformando aminoácidos abióticos nos blocos de construção da vida. Além disso, locais onde o `spray´ do mar voa para o ar e as ondas batem na terra, ou onde a água doce salpica ao descer uma encosta, eram paisagens férteis para a potencial evolução da vida", refere o estudo.Os químicos envolvidos nesta investigação passaram mais de 10 anos a usar espetrómetros de massa para estudar reações químicas em gotículas de água.Compreender como os aminoácidos se constituíram em proteínas e, eventualmente, formas de vida, permite, assim, revolucionar a compreensão dos cientistas da síntese química, um processo que pode "agora ajudar os químicos sintéticos a acelerar as reações críticas à descoberta e desenvolvimento de novos fármacos e tratamentos para doenças", adiantou a instituição norte-americana.