Google anuncia investimento de 7 mil milhões e criação de 10 mil empregos

Este investimento vai implicar a expansão do grupo em 19 Estados dos EUA, informou o administrador-delegado da Google e da sua 'holding', a Alphabet, Sundar Pichai, com o maior investimento, de mil milhões de dólares, a ser feito na Califórnia.Desde 2018, a Google mais do que duplicou o número dos seus centros de dados, ao mesmo tempo que aumentou as receitas da divisão de serviços na nuvem, que em 2020 gerou uma faturação de 13 mil milhões de dólares.Este investimento vai aumentar as funções dos escritórios em Atlanta, Washington, Chicago e Nova Iorque, o que não deixará ser um novo paradigma laboral depois da pandemia, que levou o conglomerado a recorrer de forma generalizada ao teletrabalho.A Google beneficiou, à semelhança dos outros conglomerados tecnológicos, do aumento das transações e atividades digitais durante a pandemia, mas os planos de investimento anunciados estão abaixo dos 11 mil milhões de dólares que investiu em cada um dos anos 2018 e 2019.A Google está presente em 26 Estados os EUA e os seus investimentos vão concentrar-se em 11 deles.A Alphabet emprega 135 mil pessoas no mundo.