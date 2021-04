GNR resgatou 25 animais de canil ilegal em Castelo Branco

A GNR resgatou 25 animais de um canil ilegal em Castelo Branco, informou esta quarta-feira aquela organização militar.







Numa nota enviada à agência Lusa, o Comando Territorial de Castelo Branco refere que o resgate dos animais foi feito através do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA), na terça-feira."No seguimento de uma denúncia, os militares da Guarda deslocaram-se ao local onde verificaram um canil não licenciado", lê-se na nota.Segundo a GNR, a operação contou com a colaboração do médico veterinário municipal de Castelo Branco.Foram "resgatados 25 cães, 12 dos quais ainda crias, de instalações sem condições, com espaços pequenos e sem luz solar".Os animais foram transportados para o Centro de Recolha Animal (CRA) de Castelo Branco para monitorização e recuperação do seu estado de saúde.Nesta operação foi identificado um suspeito e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial da Comarca de Castelo Branco.