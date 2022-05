GNR detém suspeito de roubos sob ameaça de arma branca em Loulé

A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve na quinta-feira, em Loulé, um homem suspeito de roubos sob ameaça de arma branca ocorridos no concelho, anunciou hoje a corporação.







GNR xxx

O homem, de 45 anos, é suspeito de "oito roubos com recurso a arma branca, ocorridos no concelho de Loulé, desde o dia 08 de maio" e foi detido na sequência de uma "rápida investigação" realizada por elementos do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Loulé da GNR, precisou o Comando Territorial de Faro da força de segurança num comunicado.O detido foi constituído como arguido e vai ser presente na segunda-feira ao Tribunal Judicial de Loulé, que no final do primeiro interrogatório aplicará as medidas de coação a que ficará sujeito, acrescentou a mesma fonte.A GNR esclareceu que o trabalho dos militares do NIC de Loulé visou "identificar o autor dos crimes" para "fazer cessar este tipo de ilícito", tendo as diligências policiais permitido deter o suspeito quando praticava um roubo em estabelecimento comercial da cidade algarvia."No seguimento da ação, o suspeito tentou encetar uma fuga, tendo sido detido posteriormente pelos militares da guarda", referiu a GNR, sublinhando que foram também apreendidas "a viatura em que [o detido] se fazia transportar, duas facas de cozinha e diversas peças de vestuário utilizadas para consumar os crimes".