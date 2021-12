GNR apreende 400 mil cigarros na área de serviço de Fafe

A GNR anunciou hoje a apreensão de 400 mil cigarros sem estampilha fiscal na área de serviço de Fafe, na Autoestrada 7 (A7), no distrito de Braga, e deteve o condutor de um veículo.





"No decorrer de uma ação no âmbito da atividade de prevenção e fiscalização rodoviária, os militares da Guarda detetaram os cigarros acondicionados em cerca de 20 mil maços, sem a estampilha especial fiscal exigida para a sua comercialização em território nacional", explica a GNR, em comunicado.Segundo esta força de segurança, a introdução no consumo dos cigarros apreendidos "teria causado um prejuízo ao Estado, em sede do Imposto Especial sobre o Consumo do Tabaco (IT) e do Imposto de Valor Acrescentado (IVA), num valor superior a 75 mil euros".O condutor do veículo, de 66 anos, foi detido pela prática do crime tributário de introdução fraudulenta no consumo.O homem foi constituído arguido e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Braga.A apreensão ocorreu na sexta-feira e a ação contou com o reforço do Destacamento de Trânsito de Braga e do Posto de Trânsito de Fafe.