Frederico Varandas suspenso por 60 dias pelo CD da FPF

Frederico Varandas, presidente do Sporting, viu confirmada a suspensão por 60 dias por declarações após o Famalicão-Sporting, da nona jornada da última Liga portuguesa futebol, em que a arbitragem de Luís Godinho era abertamente criticada.





A decisão final do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol - Secção Profissional, tornada pública esta quarta-feira, também castigou o presidente 'leonino' com uma multa de 15.300 euros.O jogo de Famalicão terminou com um empate a 2-2, destacando-se um golo anulado ao sportinguista Sebastian Coates nos minutos finais da partida, seguindo-se depois as declarações de Varandas, agora consideradas como configurando "lesão da honra e da reputação e denúncia caluniosa".Após o jogo, Varandas criticou não só o árbitro, Luís Godinho, mas também o VAR do jogo, afirmando nomeadamente: "O VAR teve influência num momento capital. Este lance final do golo ao Coates, com um dos rivais, Benfica ou FC Porto, nunca seria anulado" e "o que me preocupa é a natureza e a forma como é visto o VAR, curiosamente nos jogos em que perdemos pontos".Relativamente ao mesmo jogo, o diretor de comunicação do Sporting, Miguel Braga, foi sancionado com 22 dias de suspensão e uma multa de 3.830 euros, e João Mário, então jogador 'leonino', tem de cumprir um jogo de suspensão, além de pagar 1.530 euros.Quanto à SAD do Sporting, é condenada a pagar 20.910 euros.