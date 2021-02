França prolonga funcionamento de reatores nucleares com mais de 40 anos

A Autoridade de Segurança Nuclear francesa criou esta quinta-feira condições para prolongar o funcionamento dos mais antigos reatores de França, com 40 a 50 anos, envolvendo o operador EDF, que realizará trabalhos de melhoria da segurança das instalações.







REUTERS/Regis Duvignau/File Photo

A entidade que regula a energia nuclear no país publicou a decisão, que já era esperada, sobre os 32 reatores de 900 megawatt (MW), os mais antigos de França que se encontram em funcionamento, na maioria, desde o início da década de 1980.A Autoridade de Segurança Nuclear (ASN) fixou as condições para que as instalações possam continuar a funcionar após o "quarto exame periódico" que se verifica em cada década.Sendo assim os reatores franceses com mais de 40 anos podem continuar a funcionar até ao fim da presente década e dos anos 2030.