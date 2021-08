França aprova primeiro fundo de investimento na Europa ligado à bitcoin

A Autoridade dos Mercados Financeiros (AMF) francesa aprovou pela primeira vez na Europa o lançamento de um fundo ligado à moeda digital bitcoin, anunciou hoje a gestora de fundos Melanion Capital, que está na origem deste produto financeiro.







Já existem produtos financeiros ligados àquela divisa muito volátil, mas nenhum fundo de índice ETF (sigla que corresponde a um fundo negociado em bolsa) tinha sido validado como respeitador da regulamentação europeia Ucits, detalhou a Melanion Capital à AFP. Esta regulação garante algumas proteções aos particulares que invistam no fundo.O fundo ETF não vai estar ligado diretamente à bitcoin, mas vai procurar reproduzir o desempenho de um cabaz de sociedades envolvidas na bitcoin, que estão cotadas na América do Norte e Europa."É a primeira vez que se valida um veículo de investimento que permite uma exposição a um ativo que é muito volátil, mas que, não obstante, responde a todos os critérios de proteção dos investidores", declarou à AFP Louis-Arnaud Nguyen, consultor especializado na tecnologia 'blockchain' (cadeia de blocos), da Azzana.Na prática, os investidores vão continuar sujeitos às variações de valor da bitcoin, mais libertados de alguns riscos ligados à posse direta da cripto moeda, como a pirataria ou a perda.Em troca, vão ter de pagar uma comissão de gestão."É um instrumento muito bom para os atores que desconhecem tudo sobre moedas digitais e bitcoin, mas que se desejam expor" ao investimento, resumiu Louis-Arnaud Nguyen.O ETF da Melanion vai ser negociado "no início" na praça bolsista pan-europeia Euronext, que gere designadamente a bolsa parisiense.Este novo fundo de índice vai apoiar-se num índice criado pela Melanion, o 'Melanion Bitcoin Exposure Index', reapreciado todos os trimestres, "na terceira sexta-feira de março, junho, setembro e dezembro, depois do fecho do mercado", indicou a sociedade, em comunicado.O bitcoin, como outras moedas digitais, viu o seu valor subir acentuadamente em 2020 e no início de 2021.Este sucesso atraiu bancos, corretores e sociedades de investimento que procuram tornar a moeda acessível aos seus clientes.Hoje, às 17.30 de Lisboa, o valor do bitcoin estava acima dos 44 mil dólares. O seu nível mais alto foi atingido em meados de abril, quando superou os 64 mil dólares.