Foguetão da Blue Origin explode na rampa de lançamento durante ensaio

Em abril, a Blue Origin já tinha sofrido um revés, quando uma avaria impediu o seu grande foguetão New Glenn de colocar um satélite de comunicações na órbita pretendida. A empresa espacial abriu um inquérito.

Edição de 26 de maio a 1 de junho

O foguetão New Glenn da Blue Origin explodiu enquanto se encontrava na plataforma de lançamento para um teste de ignição em Cabo Canaveral, na Flórida, noticiaram na quinta-feira os meios de comunicação norte-americanos.



Foguetão da Blue Origin AP

"Detetámos uma anomalia durante o teste de ignição", declarou a empresa do bilionário Jeff Bezos numa breve mensagem publicada na rede social X, acrescentando que "todo o pessoal foi localizado".

Um vídeo mostra fumo a sair da parte inferior do foguetão antes de uma explosão o destruir completamente.

O deputado da Flórida Mike Haridopolos, cujo círculo eleitoral inclui Cabo Canaveral, indicou no X ter "conversado" com o chefe da NASA, Jared Isaacman, sobre a explosão.

"Estou aliviado por não terem sido registados feridos e agradeço aos socorristas, aos engenheiros e às equipas de lançamento que agiram rapidamente", escreveu Haridopolos.

Em abril, a Blue Origin já tinha sofrido um revés, quando uma avaria impediu o seu grande foguetão New Glenn de colocar um satélite de comunicações na órbita pretendida. A empresa espacial abriu um inquérito.