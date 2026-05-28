Sábado – Pense por si

Última Hora

SpaceX suspende lançamentos da Starship por investigação a incidente em voo de teste

Lusa 07:09
Capa da Sábado Edição 26 de maio a 1 de junho
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 26 de maio a 1 de junho
As mais lidas

Minutos após a descolagem da Starship, o primeiro estágio, o propulsor Super Heavy separou-se normalmente, mas os motores falharam durante a reentrada na atmosfera terrestre.

Os lançamentos da nave espacial Starship, da SpaceX, estão suspensos, enquanto decorre uma investigação a um incidente no voo de teste da semana passada.

Incidente no voo de teste da SpaceX
Incidente no voo de teste da SpaceX AP

A Administração Federal de Aviação norte-americana (FAA, na sigla em inglês) revelou esta quinta-feira que o voo espacial de uma hora, na sexta-feira no Texas, registou num incidente devido ao desempenho do primeiro estágio do foguetão.

Minutos após a descolagem da Starship, o primeiro estágio, o propulsor Super Heavy separou-se normalmente, mas os motores falharam durante a reentrada na atmosfera terrestre.

Em vez de uma aterragem controlada no golfo do México, o propulsor Super Heavy caiu bruscamente.

Não houve registo de feridos ou danos materiais, segundo a FAA, que vai supervisionar a investigação da empresa.

A sonda continuou a sua órbita, libertando 20 satélites antes de terminar a missão como planeado, com uma aterragem na água no oceano Índico.

A missão marcou a estreia da configuração V3, tanto no propulsor Super Heavy como no estágio superior Starship, e ocorreu dias depois de a SpaceX anunciar planos para entrar na bolsa.

O foguetão de 124 metros é o maior e mais potente Starship alguma vez concebido pela SpaceX, empresa presidida pelo bilionário Elon Musk, para levar tripulações a Marte.

A NASA espera que permita a aterragem de astronautas na Lua já em 2028 e ajude a construir uma base lunar.

O historial recente do programa tem sido irregular. O voo de teste mais recente realizado em março de 2025 tinha terminado com a explosão do foguetão apenas dez minutos após a descolagem, o que provocou interrupções no espaço aéreo sobre a Florida e as Caraíbas

Starship da SpaceX explode após amaragem no Oceano Índico
Leia Também

Starship da SpaceX explode após amaragem no Oceano Índico

Opinião Ver mais
Menu shortcuts

SpaceX suspende lançamentos da Starship por investigação a incidente em voo de teste