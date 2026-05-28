Filas nos aeroportos podem agravar-se no verão sem medidas adicionais

Os especialistas defendem o reforço temporário de recursos humanos, maior flexibilidade operacional e abertura máxima dos postos de controlo disponíveis para evitar um agravamento da situação nos meses de maior tráfego.

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O aumento do tráfego turístico, da pressão sobre passageiros não-Schengen e da concentração de voos em períodos de pico poderá agravar as filas nos aeroportos portugueses durante o verão, admitem especialistas ouvidos pela Lusa.



Controlo de passaportes EPA/DUMITRU DORU

"É provável que piore durante o verão se não forem tomadas medidas adicionais", alertou Rui Quadros, antigo gestor da Iberia, PGA e SATA.

Segundo o especialista, "o aumento do turismo, dos passageiros fora do espaço Schengen e da concentração operacional típica da época alta aumentarão a pressão sobre os controlos fronteiriços".

Também Maria Baltazar, professora no ISEC Lisboa, considera natural a "maior pressão operacional durante os meses de verão", sobretudo "em destinos turísticos como o de Portugal".

"O crescimento contínuo da procura aérea, associado ao forte aumento do turismo internacional, poderá traduzir-se em tempos de espera mais elevados em determinados períodos e horários de pico", afirmou.

Os especialistas defendem o reforço temporário de recursos humanos, maior flexibilidade operacional e abertura máxima dos postos de controlo disponíveis para evitar um agravamento da situação nos meses de maior tráfego.

Rui Quadros considera que as medidas imediatas devem passar pelo "reforço dos recursos humanos, maior coordenação entre a ANA, PSP, companhias aéreas e restantes 'players', máxima abertura dos postos de controlo disponíveis, sinalização melhorada e separação física dos fluxos de passageiros".

Já o consultor da SkyExpert, Pedro Castro, considera que as medidas anunciadas pela ANA e pela PSP poderão aliviar parte da pressão durante os meses de maior movimento, mas diz ser ainda cedo para conclusões.

"As entidades mais diretamente envolvidas -- em particular a ANA e a PSP -- dizem estar a realizar esforços técnicos e humanos que terão reflexo no terreno daqui a quatro semanas", afirmou.

"Portanto, em princípio, os meses de maior pico (julho e agosto) poderão já beneficiar dessas medidas, mas como se costuma dizer: 'prognósticos, só no fim do jogo'", acrescentou.

Como anunciou recentemente o Ministério da Administração Interna, o aeroporto de Lisboa vai ter mais 'boxes' de controlo manual de fronteiras a partir de 29 de maio para reforçar a resposta operacional e reduzir o tempo de espera.

Portela passará a contar com 34 'boxes' e 32 'e-gates' nas chegadas, contra os atuais 20 e 18 (respetivamente), enquanto nas partidas quer o número de 'boxes', quer de 'e-gates', aumentará de 14 para 18.

Além disso, a PSP vai reforçar os aeroportos portugueses com 360 polícias em julho.

Portugal iniciou a implementação do EES no dia 12 de outubro de 2025. Mas em 11 e 12 de abril deste ano a recolha de biometria nas partidas dos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro já tinha sido suspensa devido ao tempo de espera acima do desejado para os passageiros embarcarem.

Na quarta-feira, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, voltou a admitir suspender, pelo menos nas "horas críticas", o novo sistema de controlo de fronteiras nos aeroportos para garantir que a economia portuguesa "não é penalizada".