Festival de cinema de Locarno atribui prémio honorário a Isabella Rossellini

Nascida em 1952 em Roma, filha da atriz sueca Ingrid Bergman e do realizador italiano Roberto Rossellini, foi modelo e jornalista antes de enveredar em pleno no cinema, meio no qual se destacou em obras como “Veludo Azul”, de David Lynch, “A Morte Fica-vos Tão Bem”, de Robert Zemeckis, ou “Sem Medo de Viver”, de Peter Weir.

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O festival internacional de cinema de Locarno, que vai ter lugar naquela localidade suíça em agosto, vai atribuir um prémio honorário à atriz ítalo-americana Isabella Rossellini, anunciou esta quinta-feira a organização.



Isabella Rossellini AP

Assim, o festival vai homenagear, na noite de abertura da 79.ª edição, a atriz que classifica como “um ícone do cinema, televisão e moda contemporâneos e cujo nome é virtualmente sinónimo com atrevimento artístico e excelência técnica”.

“Nascida de realeza cinematográfica, Rossellini deixou uma marca distintiva na histórica do cinema, forjando uma carreira através de colaborações com realizadores como Robert Zemeckis, David O. Russell, Taylor Hackford, Marjane Satrapi, Guy Maddin, os irmãos Taviani e, claro, mais memoravelmente, com David Lynch, ao criar performances impressionantes que deram uma poderosa, mas esquiva voz às suas visões diversas”, adiantou, em comunicado, a organização do festival.

Citado no mesmo comunicado, o diretor do festival, Giona Nazzaro, enalteceu Rossellini como uma “verdadeira lenda do cinema contemporâneo” e um “talento singular que sempre abraçou o entusiasmo do risco artístico, da reinvenção e da transformação criativa sem medo”.

Nascida em 1952 em Roma, filha da atriz sueca Ingrid Bergman e do realizador italiano Roberto Rossellini, foi modelo e jornalista antes de enveredar em pleno no cinema, meio no qual se destacou em obras como “Veludo Azul”, de David Lynch, “A Morte Fica-vos Tão Bem”, de Robert Zemeckis, ou “Sem Medo de Viver”, de Peter Weir.

Foi nomeada, pela primeira vez, para um Óscar, no ano passado, pela sua prestação como atriz secundária no filme “Conclave”.

Em anos anteriores, o Prémio de Excelência de Locarno foi atribuído a figuras como Susan Sarandon, John Malkovich, Willem Dafoe, Michel Piccoli, Anjelica Huston, Carmen Maura, Isabelle Huppert, Gael García Bernal, Charlotte Rampling, Giancarlo Giannini, Edward Norton, Bill Pullman, Mathieu Kassovitz, Ethan Hawke, Song Kang-Ho, Laetitia Casta, Aaron Taylor-Johnson, Riz Ahmed, Mélanie Laurent, Guillaume Canet e Golshifteh Farahani.

O 79.º festival de Locarno vai ter lugar entre 05 e 15 de agosto.