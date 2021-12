EUA: Empresa de velas responsabilizada pela morte de oito trabalhadores durante tornado

Os sobreviventes de um tornado que destruiu uma fábrica de velas no Kentucky, nos Estados Unidos, causando a morte a oito trabalhadores, apresentaram uma queixa contra a empresa, por recusar a saída destes antes da intempérie.







O processo, que deu entrada num tribunal estatal na noite de quarta-feira, acusa a empresa de violar os padrões de segurança e saúde no local de trabalho, ao manter os funcionários em serviço apesar do risco de morte ou ferimento.Os trabalhadores que apresentaram queixa pedem indemnizações e uma condenação para a Mayfield Consumer Products.O porta-voz da empresa da cidade de Mayfield, no Estado do Kentucky, referiu que os funcionários eram livres de saírem do emprego a qualquer momento e negou que tenham sido ameaçados de retaliações caso deixassem a fábrica.Em comunicado divulgado na quarta-feira, o CEO da empresa, Troy Propes, revelou que será contratada "uma equipa de especialistas independentes" para rever as decisões tomadas por gerentes e funcionários até ao momento em que o tornado atingiu a fábrica.O responsável manifestou ter confiança que "os líderes da equipa de trabalho agiram de maneira totalmente adequada e foram heroicos nos esforços para salvar os funcionários".Segundo é relatado no processo, a fábrica teve "até três horas e meia antes que o tornado atingisse o local de trabalho para permitir que os funcionários saíssem, como medida de segurança".Os trabalhadores sobreviventes acusam a empresa de uma "evidente indiferença aos diretos" dos trabalhadores ao recusar a permitir a saída atempada, pode ler-se.Mais de 100 pessoas estavam a trabalhar em encomendas de velas quando o tornado destruiu as instalações e devido aos danos, inicialmente pensou-se que pudessem ter havido mais mortes do que as oito que se registaram.Pelo menos 89 pessoas morreram nos vários Estados norte-americanos devastados por tornados na sexta-feira.Comunidades inteiras encontram-se de luto devido às mortes e as autoridades referiram que 74 pessoas morreram no Estado do Kentucky.O governador deste Estado, Andy Beshear, alertou que o número de vítimas mortais pode subir.Mais de 40 tornados devastaram, no final da última semana, o Kentucky e sete outros Estados, deixando ainda milhares de pessoas desalojadas ou sem energia elétrica.