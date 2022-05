Estas são as 10.ª e 11.ª vítimas de assassínio entre os profissionais da comunicação social no México, este ano.

Duas jornalistas foram assassinadas hoje no Estado de Vera Cruz, na costa do Golfo, informaram procuradores estaduais.





O gabinete da procuradoria do Estado de Vera Cruz informou, via rede social Twitter, que estava a investigar os assassínios de Yessenia Mollinedo Falconi e Sheila Johana García Olivera, diretora e repórter, respetivamente, do sítio noticioso El Veraz, em Cosoleacaque.