Dois detidos por atearem fogo em Mesão Frio

Dois homens, de 26 e 69 anos, foram detidos em Mesão Frio pela suspeita do crime de incêndio florestal, anunciou hoje a Polícia Judiciária (PJ) de Vila Real.







PEDRO SARMENTO COSTA/LUSA

De acordo com o Departamento de Investigação Criminal de Vila Real da PJ, os dois homens são suspeitos de terem ateado no domingo, pelas 21:00, um incêndio em área florestal de Mesão Frio.As detenções foram feitas com a colaboração dos miliares da GNR do Posto Territorial do Peso da Régua.A PJ disse, em comunicado, que o fogo "consumiu área de mancha florestal constituída por mato e castanheiros".Terá, no entanto, colocado "em perigo densos povoamentos de mato, pinheiro bravo, eucalipto, castanheiro e áreas agrícolas com diversas culturas, de valor consideravelmente elevado, que apenas não foram consumidas devido à rápida deteção e intervenção de populares e bombeiros".Os dois homens vão ser presentes a interrogatório judicial para aplicação de eventuais medidas de coação.