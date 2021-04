Desmantelada rede que roubava carros de luxo em Portugal para os vender em Espanha

A polícia espanhola revelou esta quarta-feira que, em colaboração com a congénere portuguesa, desmantelou uma rede que se dedicava ao roubo de carros topo de gama em Portugal para os vender em Espanha.







De acordo com a Direção-Geral da Polícia Nacional espanhola, a operação final de desmantelamento da rede criminosa teve lugar nas províncias de Málaga e Granada, na Andaluzia, e ainda na de Madrid, tendo terminado com quatro detidos, para além da recuperação de quatro veículos.A investigação teve início após o sistema europeu de troca de informações SIRENE (Supplementary Information Required at the National Entries) ter informado a polícia espanhola de um possível registo fraudulento em Espanha de um veículo topo de gama proveniente de Portugal.A Polícia Judiciária de Vila Real estava, segundo a informação transmitida, a realizar uma investigação sobre um grupo criminoso internacional que se dedicava à falsificação, fraude e roubo de veículos.A troca de informações entre a duas polícias facilitou a localização dos automóveis em Espanha, que tinham sido roubados em Portugal, e a sua posterior identificação.O grupo criminoso, segundo a polícia, tinha dois concessionários de luxo em Málaga (Andaluzia) e na cidade de Mostoles (Madrid) onde estavam à venda dois dos veículos que tinham sido objeto de um falso registo.Dois dos detidos eram os responsáveis destes concessionários e os outros dois estavam envolvidos na falsificação da documentação dos automóveis.Os primeiros veículos foram inicialmente encontrados nas províncias de Sevilha e Huelva (Andaluzia), enquanto outros foram mais tarde localizados em Granada, Málaga e Madrid.