Deputados do Chega escoltados pela PSP após protestos de manifestantes pela habitação

Os manifestantes juntaram-se em torno dos deputados, o que levou a PSP a rodear os parlamentares que acabaram por ser escoltados para fora do local da manifestação.

Três deputados do Chega foram hoje escoltados pela Polícia de Segurança Pública (PSP) para fora do local onde está a decorrer uma manifestação pela habitação e justiça climática, em Lisboa, após protestos de participantes.







Os deputados Rui Paulo Sousa, Filipe Melo e Jorge Galveias, chegaram à Alameda D. Afonso Henriques, em Lisboa, pelas 15:00, e pouco depois foram recebidos com protestos, com várias pessoas a gritar "racistas, fascistas, não passarão", entre outros.Os manifestantes juntaram-se em torno dos deputados, o que levou a equipa de intervenção rápida da PSP a rodear os parlamentares, que após alguns minutos acabaram por ser escoltados para fora do local da manifestação.