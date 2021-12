Covid-19: Voluntariado cresceu 30% em Portugal este ano

O voluntariado cresceu em Portugal cerca de 30% em 2021, apesar da pandemia de covid-19, sendo 71% dos voluntários mulheres, de acordo com os dados divulgados este domingo, data em que se assinala o dia internacional.







TIAGO PETINGA/LUSA

Em comunicado, o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social avança que, este ano, a "sociedade civil deu continuidade à participação que marcou o ano de 2020, mostrando a sua disponibilidade para participar e dar resposta às necessidades e desafios identificados nos diferentes territórios".De acordo com a nota, divulgada no Dia Internacional do Voluntariado, o número de voluntários inscritos nas plataformas geridas pela Cooperativa António Sérgio para a Economia Social (CASES) registou um crescimento de mais de 26,6% ao longo de 2021, fixando-se agora em praticamente 8.500 pessoas inscritas.Dos registos nas plataformas de voluntariado, 27% são pessoas entre os 15 e os 24 anos, seguidos dos 25-34, com 25%, sendo o sexo feminino aquele com mais disponibilidade para participar em ações: 71%.A região de Lisboa e Vale do Tejo é aquela que detém maior número de voluntários (46,7%) e foi a que mais cresceu face a 2020 (mais 27%). Segue-se depois a região Norte, com 23% de pessoas inscritas, mais 17% face ao período homólogo.Segundo os dados, 38% dos inscritos são trabalhadores e 24% estudantes, 43% disponibiliza-se para fazer voluntariado quatro ou mais horas por semana.A ação social, cívica e cooperação para o desenvolvimento são as atividades mais procuradas por aqueles que fazem voluntariado.A Cooperativa António Sérgio para a Economia Social (CASES) criou ferramentas para identificar as iniciativas de voluntariado de Norte a Sul do país, com o mapeamento das ações de solidariedade, movimentos e plataformas, criadas para dar resposta a situações e pessoas com necessidades de apoio.Em 2021 celebra-se os 10 anos do Ano Europeu do Voluntariado (EYV) onde foi criada a PAVE - a Agenda Política do Voluntariado na Europa, que estabeleceu recomendações para um quadro político europeu mais eficiente e ativo no apoio e promoção do voluntariado.Dez anos depois, pretende-se estabelecer as bases para a construção de um Plano para o Voluntariado Europeu 2030: o Blueprint for European Volunteering 2030, segundo pode ler-se na nota.