Covid-19: Viagens entre Portugal e Reino Unido devem ser retomadas "antes do verão"

As restrições às viagens entre Portugal e o Reino Unido deverão ser levantadas antes do verão, mas deverão ser mantidas durante mais algumas semanas, afirmou hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros português ao jornal britânico Daily Telegraph.







Miguel A. Lopes/Lusa

Augusto Santos Silva disse que o atual confinamento em Portugal, que determinou o encerramento de escolas, lojas, restaurantes e bares, está a começar a reduzir as taxas de infeção."Esperamos que dentro de semanas possamos ultrapassar esta situação e possamos voltar à ligação normal entre o Reino Unido e Portugal", disse, acrescentando que espera "poder restabelecer a ligação antes do verão."O ministro considerou também "inútil" a inclusão de Portugal na lista de países de risco cujos viajantes para Inglaterra têm de cumprir uma quarentena de 10 dias num hotel designado pelas autoridades a um custo de 1.750 libras (cerca de 2.000 euros) por pessoa."Não é necessário colocar Portugal na lista vermelha deste mês porque o Governo [português] prolongou a proibição de viajar para o estrangeiro", justificou, alegando não existirem sinais da prevalência de variantes identificadas no Brasil ou África do Sul.Portugal determinou a interrupção de voos diretos com o Reino Unido a 23 de janeiro, porém, estes já tinham sido suspensos pelo Reino Unido oito dias antes, a 15 de janeiro.Portugal e Cabo Verde foram incluídos numa lista de outros países, nomeadamente da América do Sul, para travar a importação de casos de uma nova variante do coronavírus identificada no Brasil, país com o qual Portugal tem laços estreitos e ligações aéreas, só interrompidas no final de janeiro.As viagens entre Portugal e Reino Unido já tinham sido perturbadas antes, quando, pouco antes do Natal, a 20 de dezembro, o Governo Português decretou que apenas os cidadãos nacionais ou estrangeiros residentes podiam entrar no país devido ao risco de uma variante do vírus SARS-CoV-2 identificada em Inglaterra e altamente infecciosa.Porém, continua a ser possível circular entre os dois países fazendo escala em capitais europeias, como Madrid, Paris ou Dublin, se os passageiros apresentarem uma justificação de viagem, como o regresso à residência ou local de trabalho, bem como testes com resultado negativo feitos até 72 horas antes.O Reino Unido registou 230 mortes de covid-19 na segunda-feira, somando 117.396 desde o início da pandemia covid-19, o balanço mais alto na Europa e o quinto a nível mundial, atrás dos Estados Unidos, Índia, Brasil e México.Em Portugal, morreram 15.411 pessoas dos 787.059 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.400.543 mortos no mundo, resultantes de mais de 108,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.