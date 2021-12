Covid-19: Trabalhadores preferem vacinas ou máscaras obrigatórias no trabalho

A maioria dos trabalhadores querem medidas como a vacinação contra a covid-19 ou a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção facial no local de trabalho, segundo um relatório do Fórum Económico Mundial hoje divulgado.







Getty Images

"Em média, cerca de três em quatro adultos com emprego concordam que todos no seu local de trabalho devem estar totalmente vacinados (78%), realizem testagem frequente se não forem vacinados (74%) e usem máscara em áreas comuns (81%)", refere o relatório que inquiriu 14.401 trabalhadores.Segundo o mesmo documento, 62% dos trabalhadores inquiridos não se sentiriam confortáveis em voltar ao trabalho se tais medidas não estivessem em vigor.As conclusões são de um estudo conduzido pelo Fórum Económico Mundial e pela Ipsos que entre 22 de outubro e 05 de novembro -- antes da deteção da variante Ómicron do SARS-CoV-2 -- questionou 14.401 pessoas em 33 países.A diretora para a Saúde e Cuidados de Saúde do Fórum Económico Mundial, Genya Dana, considerou ser "incrivelmente importante" manter "medidas de segurança" como a vacinação, uso de máscaras e testagem enquanto "se navega esta complexa pandemia"."Sabemos que os administradores tiveram de assumir muitas responsabilidades novas para a saúde e bem-estar dos trabalhadores desde o início da pandemia, e contamos com eles como parceiros de confiança nesta jornada", acrescentou, citada no documento.O estudo assinalou "grandes diferenças" nas atitudes e comportamentos relacionados com a covid-19 nos locais de trabalho."O apoio à vacinação, testagem e obrigatoriedade de uso de máscara é geralmente mais alto na Ásia Oriental, Ásia Meridional, Arábia Saudita e América Latina e mais baixa na Europa Central, de Leste e do Norte e nos Estados Unidos da América", lê-se num comunicado que acompanha o relatório.De igual forma, o documento assinala que os países em que os trabalhadores favorecem a obrigatoriedade da vacinação são aqueles em que mais trabalhadores prefeririam ser vacinados para manter os seus empregos.A nível global, 68% dos inquiridos disseram que seriam vacinados numa situação destas. China (85%), Singapura (81%), Coreia do Sul (78%), Malásia, Espanha e Grã-Bretanha (todos com 74%) foram os que apresentaram maior propensão a serem vacinados para manterem os seus empregos, enquanto que, por outro lado, Rússia (48%), Polónia (49%) e Roménia (52%) apresentam a menor taxa de aprovação.Globalmente, 12% dos inquiridos responderam que preferiam uma testagem frequente, 9% iriam "procurar uma forma de não ser vacinado ou testado e continuar com o seu trabalho" e 5% apresentariam demissão. Os restantes 6% disseram não saber o que fazer.Em apenas sete dos 33 países -- Rússia, Polónia, Dinamarca, Hungria, Suécia, Suíça e Estados Unidos da América -- analisados a maioria dos trabalhadores estaria confortável em voltar ao trabalho caso não estivessem em vigor medidas de proteção.Sem medidas de proteção, mais de um décimo dos trabalhadores na China (18%), Japão (12%), Chile (11%) e Malásia (10%) prefeririam despedir-se a voltar ao trabalho sem estas condições de proteção.A covid-19 provocou pelo menos 5.278.777 mortes em todo o mundo, entre mais de 267,22 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.Uma nova variante, a Ómicron, classificada como "preocupante" pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, em 24 de novembro, foram notificadas infeções em 57 países de todos os continentes, incluindo Portugal.