Covid-19: Surto obriga ao encerramento de 1.º ciclo de escola no Funchal

O Governo da Madeira decidiu encerrar, até 05 de novembro, o primeiro ciclo da escola básica da Nazaré, no Funchal, devido ao surgimento de um surto de covid-19, anunciou esta terça-feira a Secretaria Regional da Educação.







Criança Covid-19 Reuters

Na sua página oficial, este departamento do executivo madeirense refere que sete alunos e dois docentes do estabelecimento de ensino, localizado na freguesia de São Martinho, testaram positivo."Na sequência, tendo sido declarada situação de surto, com casos distribuídos por cinco das 12 turmas deste estabelecimento de ensino, impôs-se o encerramento do 1.º ciclo até ao próximo dia 5 de novembro", lê-se na mesma informação.A Secretaria Regional da Educação acrescenta que 12 turmas desta escola, num total de 227 alunos e 14 docentes, estão a cumprir isolamento profilático.Segundo fonte da tutela, as valências de creche e pré-escolar deste estabelecimento de ensino encontram-se a funcionar, uma vez que estão instaladas num edifício diferente.Os alunos, os professores e o pessoal não docente vão ser testados em 30 de outubro.