Covid-19: Mais de 95 mil crianças vacinadas no fim de semana

Mais de 95 mil crianças entre os 9 e os 11 anos receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19 no fim de semana, 51 mil das quais no domingo, anunciou esta segunda-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS).







Segundo o relatório diário da DGS, nos dois primeiros dias de vacinação das crianças com menos de 12 anos -- sábado e domingo -- foram administradas 95.272 doses da versão pediátrica da vacina da Pfizer contra o coronavírus SARS-CoV-2.Para o primeiro fim de semana dedicado a esta faixa etária estavam inscritas, através do portal do autogendamento, cerca de 77 mil crianças, mas os centros de vacinação, que ficaram reservados apenas para esta operação, administraram também as primeiras doses a menores sem marcação.Os dados de hoje da DGS indicam ainda que 8.651.327 pessoas têm a vacinação primária completa contra a covid-19, 2.325.024 já receberam a dose de reforço e 2.309.140 foram vacinadas contra a gripe.A covid-19 provocou mais de 5,35 milhões de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.796 pessoas e foram contabilizados 1.227.854 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.Uma nova variante, a Ómicron, classificada como preocupante pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 89 países de todos os continentes, incluindo Portugal.