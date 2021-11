Covid-19: Mais de 3 mil novos casos de infeção registados nas últimas 24 horas

Marta Temido revelou dados no Parlamento.

A ministra da Saúde revelou hoje que foram registadas "mais de 3.000 novas infeções por covid-19" nas últimas 24 horas, antecipando os números que deverão ser divulgados no boletim diário da Direção Geral da Saúde.







Tiago Petinga/Lusa

"Temos uma pandemia que continua a crescer. Hoje são mais de 3.000 novos casos de infeção, como brevemente será conhecido, temos um programa de vacinação que temos que continuar a realizar e acompanhar e a efetivar, temos cuidados para recuperar", disse Marta Temido na Assembleia da República numa audição da Comissão Parlamentar de Saúde sobre o Centro Hospitalar de Setúbal."Temos um conjunto de respostas para dar em mais um inverno, que será naturalmente mais um inverno com lutas e desafios para superar, mas para o qual estamos cá para responder juntamente com os profissionais de saúde, porque tenho a certeza que, apesar das circunstâncias que pontualmente possam ser circunstâncias que precisam de ser melhoradas, a resposta do Serviço Nacional de Saúde como um todo é sempre aquilo que nos une acima de qualquer outra coisa", acrescentou a ministra.