Covid-19: Hospital israelita começa ensaio clínico com quarta dose da vacina

O hospital Sheba de Israel inicia esta segunda-feira um ensaio clínico para testar a eficácia da quarta dose da vacina BioNTech/Pfizer contra a covid-19 em seis mil pessoas, incluindo 150 profissionais de saúde.







Reuters

O estudo, o primeiro deste tipo no mundo, está a ser realizado em coordenação com o Ministério da Saúde israelita, que aguarda os resultados para começar a administrar a quarta dose à população com mais de 60 anos, com problemas de imunidade e trabalhadores da saúde, tal como recomendado na semana passada pelo comité de peritos que aconselha o Governo na resposta à pandemia da covid-19."Este estudo vai testar o efeito da quarta dose de vacina no nível de anticorpos, prevenção da infeção e verificar a sua segurança", disse o professor Gili Regev-Yochay, um médico do Sheba, nos arredores de Telavive.O estudo devia ter começado há 15 dias, com um grupo mais pequeno, mas foi adiado por não ter recebido as aprovações necessárias."Espera-se que este estudo venha a esclarecer o benefício adicional de uma quarta dose e nos leve a compreender se vale a pena dar uma quarta dose e a quem", acrescentou o médico.Depois de o comité consultivo de peritos ter aconselhado o início da campanha para a quarta dose em Israel, o primeiro-ministro israelita, Naftali Benet, prometeu iniciar o "plano imediatamente" para conter a quinta vaga da pandemia e a propagação da variante Ómicron.A campanha foi anunciada para começar no domingo, mas foi atrasada pelo Ministério da Saúde, na sequência da revisão de dados preliminares que sugerem que infetados com a variante Ómicron têm entre 50 e 70% menos probabilidades de precisar de hospitalização do que doentes com a variante Delta.O diretor-geral do ministério, Nachman Ash, ainda não deu "luz verde" para o início da quarta campanha de vacinação, estando a analisar estudos e dados disponíveis até à data, tais como os da Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido, de acordo com os quais a variante Ómicron produz doenças mais ligeiras, embora se espalhe mais rapidamente e seja mais evasivo à vacina.Nachman Ash deverá tomar uma decisão ainda esta semana, não estando excluída a rejeição da recomendação do comité consultivo de peritos.A covid-19 provocou mais de 5,39 milhões de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.Uma nova variante, a Ómicron, classificada como preocupante pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, em 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 89 países de todos os continentes, incluindo Portugal.