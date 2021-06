Covid-19: África passou os cinco milhões de casos

As mais lidas

África passou este sábado os cinco milhões de casos de covid-19 e registou mais 384 mortes nas últimas 24 horas, o que eleva o total de óbitos para 134.239, de acordo com os dados oficiais mais recentes.







africa covid coronavirus Getty Images

Segundo o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o número total de casos no continente é de 5.011.502, mais 21.413 nas últimas 24 horas, e o de recuperados é de 4.504.296, mais 14.631.O primeiro caso de covid-19 em África surgiu no Egito, em 14 de fevereiro de 2020, e a Nigéria foi o primeiro país da África subsaariana a registar casos de infeção, em 28 de fevereiro.A pandemia de provocou, pelo menos, 3.775.362 mortos no mundo, resultantes de mais de 174,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.