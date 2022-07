Costa e Montenegro tiveram longa reunião a sós de mais de três horas e meia

O primeiro-ministro e o presidente do PSD estiveram reunidos a sós, hoje, em São Bento, durante três horas e meia, no primeiro encontro entre ambos.







LUSA JOSÉ SENA GOULÃO

No final da reunião Luís Montenegro não prestou declarações mas António Costa falou aos jornalistas referindo que esta foi "uma reunião de trabalho com o novo líder de oposição, podemos abordar temas muito diversos" e que tiveram em conta especialmente os assuntos relativos à "política externa, política de defesa, política de segurança interna, questões financeiras" que foi também importante para o "estabelecimento de novos pontos de contacto".

Relativamente à questão do aeroporto o primeiro-ministro insistiu que os dois líderes voltaram "a falar brevemente" e que "Luís Montenegro está a recolher informações dentro do PSD para tomar uma posição mais consolidada". Relembrou ainda que sempre considerou que "quanto às grandes obras públicas é importante que aja um grande consenso porque são obras que duram para décadas, dificilmente começam e acabam numa única legislatura".



No entanto admite que a questão do aeroporto é urgente e que apesar de desejar que aja um consenso pode não ser possível considerando que "uma das grandes forças da nossa democracia em Portugal é termos sido capazes até agora de ter sempre sido possível aos portugueses escolher que caminho querem escolher".

Com o anterior líder do PSD, Rui Rio, a primeira reunião em São Bento com o primeiro-ministro aconteceu no dia 20 de fevereiro de 2018. Foi também considerada longa, cerca de duas horas e meia, mas bem mais curta do que esta de hoje com Luís Montenegro.No final do encontro, em que António Costa e Rui Rio também estiveram a sós, o ex-líder social-democrata admitiu que havia "uma nova fase" nas relações com o PS.Rio anunciou então que nesse mesmo dia iria indicar os interlocutores para o diálogo com o Governo nas áreas da descentralização e do quadro comunitário Portugal 2030. Governo e PSD chegaram a um acordo de princípio sobre esses dois temas - descentralização e fundos comunitários - um mês depois dessa primeira reunião entre Rui Rio e António Costa, em São Bento.No final de maio, Luís Montenegro foi eleito líder do PSD com mais de 72% dos votos, sucedendo no cargo a Rui Rio, e entrou formalmente em funções no início deste mês.Logo no início de junho, numa conferência promovida pela Câmara do Comércio Luso Espanhola, em Lisboa, o primeiro-ministro afirmou que a nova solução aeroportuária para a região de Lisboa terá de ser decidida em consenso com o PSD, justificando que se trata de um processo estruturante para várias legislaturas e que condicionará a ação de vários governos.No passado dia 29, enquanto António Costa estava a participar na cimeira da NATO em Madrid, o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, fez publicar um despacho com uma solução aeroportuária -- Montijo mais Alcochete -- e afirmou que prescindia de um acordo com o partido de Luís Montenegro sobre essa matéria.Porém, no dia seguinte, António Costa determinou que o ministro das Infraestruturas revogasse esse despacho e reiterou que a solução referente ao novo aeroporto da região de Lisboa terá de ser tomada com base num acordo com o PSD.Na quarta-feira, em entrevista à CNN, o líder do PSD afirmou que iria transmitir em primeira mão ao primeiro-ministro a posição dos sociais-democratas sobre a solução aeroportuária para a região de Lisboa.Deixou também avisos ao executivo socialista sobre esse processo."Uma coisa é dialogar com o maior partido da oposição, outra é deixar de decidir. Quem tem de decidir é o Governo e o primeiro-ministro. Era muito interessante discutir a opinião do PSD, mas temos de discutir a opinião do Governo", declarou nessa entrevista.Esta tarde o primeiro-ministro tem ainda agenda em Coimbra, enquanto o presidente do PSD apenas tem agenda prevista para domingo, na Festa do Chão da Lagoa do PSD/Madeira.Pelas 15:00, António Costa estará presente na cerimónia de assinatura do auto de consignação de um troço do Sistema de Mobilidade do Mondego e na remodelação das redes de drenagem de águas residuais.Na mesma cidade, pelas 17:00, estará no acordo de descentralização de competências nas áreas da educação e da saúde entre o Governo e a Associação Nacional dos Municípios Portugueses.