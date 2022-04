Conteúdos portugueses poderão "viajar internacionalmente" através do Disney+

A plataforma de 'streaming' Disney+ poderá ser um veículo de internacionalização de conteúdos de entretenimento produzidos em Portugal, disse à Lusa o diretor-geral da The Walt Disney Company (TWDC) no país, Luís Fernambuco.







Disney+ Direitos Reservados

"No âmbito da estratégia de produção europeia da TWDC, já anunciámos um total de 60 títulos a lançar nos próximos dois anos. Este é apenas o início e oportunamente partilharemos também novidades sobre novas produções em Portugal", afirmou o responsável. "Naturalmente, a intenção será que os conteúdos que façamos em Portugal, em língua portuguesa, possam viajar internacionalmente no Disney+", uma plataforma de 'streaming'.O executivo disse que o objetivo da empresa é contar as histórias "que têm maior significado" para os públicos em todo o mundo, sendo que a plataforma Disney+ tem 129 milhões de subscritores a nível mundial.Luís Fernambuco falou à Lusa a propósito da disponibilização de cinco programas portugueses do canal 24Kitchen no Disney+, que vai acontecer a partir de 13 de abril e marca a entrada dos primeiros conteúdos portugueses no serviço norte-americano."Este conjunto de programas representa o talento e diversidade da culinária portuguesa", considerou o executivo.Com esta expansão, os programas de culinária em português passarão a estar disponíveis, de forma faseada, em Espanha, Reino Unido, Itália, Suécia, Dinamarca, Noruega, Holanda e Bélgica, entre outros países europeus.Os programas em causa são "Comtradição", com Henrique Sá Pessoa; "Os Cadernos da Filipa", com Filipa Gomes; "Doces do Ofício", com Francisco Moreira; "Os Segredos da Tia Cátia", com Cátia Goarmon e "O da Joana", com Joana Barrios."Acreditamos profundamente na complementaridade entre o Disney+ e os nossos canais lineares e queremos oferecer aos consumidores a opção de poderem ver os nossos conteúdos na plataforma da sua preferência", salientou Luís Fernambuco.O responsável disse também que a TWDC mantém "o compromisso de investir em conteúdo de qualidade", tanto para o Disney+ como para os canais lineares, incluindo o 24 Kitchen.O Disney+ foi lançado em Portugal em setembro de 2020.