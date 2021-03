Colunista do The New York Times vende opinião sobre NFT por 563 mil dólares

O colunista do The New York Times especializado em tecnologia Kevin Roose vendeu hoje a sua coluna, na qual aborda o fenómeno dos ativos únicos digitais, através de uma plataforma por 563.400 dólares (cerca de 478.000 euros).







Bitcoin criptomoedas

A venda da coluna publicada na quarta-feira encerrou hoje em 350 unidades da criptomoeda Ethereum, que equivale no câmbio atual a mais de meio milhão de dólares.Os NFT são ativos digitais que devido a uma tecnologia de cadeia de blocos, denominada "blockchain", ficam registados como únicos, irreplicáveis e cujo historial de transações pode ser seguido desde a origem da "obra".Isto fez com que vários ativos deste tipo, nomeadamente, o primeiro 'tweet' do fundador do Twitter, Jack Dorsey, fosse vendido por mais de 2,4 milhões de dólares (mais de 1,8 milhões de euros).A aplicação de "blockchain" abriu um 'mundo' de arte digital, na qual o criador daquele conteúdo pode registar a obra como única e comprador pode certificar a sua autenticidade.A utilização dos criptomoedas também se tornou preferencial para as transações deste segmento de mercado de arte.