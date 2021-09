Cinco distritos do continente sob aviso laranja devido à previsão de chuva

21 de setembro Joana Fonseca com Leonor Riso

Os distritos de Castelo Branco, Portalegre, Évora, Beja e Faro estão hoje sob aviso laranja devido à previsão de aguaceiros, por vezes fortes, que podem ser de granizo e acompanhados de rajadas de vento fortes, segundo o IPMA.







Estes cinco distritos vão estar sob aviso laranja até às 21:00 de hoje.O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou também aqueles cinco distritos sob aviso amarelo até às 21:00 de hoje por causa das trovoadas frequentes e dispersas.Também os distritos de Aveiro, Viseu, Guarda, Coimbra, Leiria, Santarém, Lisboa e Setúbal estão até às 21:00 de hoje sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros, por vezes fortes, que podem ser de granizo e acompanhados de rajadas de vento fortes e trovoadas.O aviso laranja é emitido pelo IPMA quando existe uma situação meteorológica de risco moderado a elevado e o aviso amarelo sempre que há risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.O IPMA prevê para hoje no continente períodos de céu muito nublado, aguaceiros, em especial nas regiões centro e sul, onde serão localmente fortes de granizo e acompanhados de trovoada e rajadas fortes.A previsão aponta também para vento fraco a moderado, sendo mais intenso nas terras altas, e descida a temperatura na região centro e sul.AS temperaturas mínimas vão oscilar entre os 10 graus Celsius (na Guarda e Bragança) e os 16 (em Faro e Lisboa) e as máximas entre os 18 (na Guarda e Castelo Branco) e os 29 (em Braga).DD // VMLusa/Fim