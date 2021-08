Bitcoin valoriza e ultrapassa os 50.000 dólares pela 1.ª vez desde maio

As mais lidas

A bitcoin, a criptomoeda mais utilizada, valorizou-se esta segunda-feira quase 4%, ultrapassando a barreira dos 50.000 dólares (42.700 euros), o que não acontecia desde maio.







REUTERS/Dado Ruvic/File Photo

Tópicos Bitcoin economia criptomoeda

A criptomoeda ronda os 50.175 dólares (42.850 euros), embora, em alguns momentos da sessão, se tenha aproximado dos 50.440 dólares (43.080 euros).A bitcoin registou subidas consideráveis em três das últimas quatro sessões: Valorizou 4,6% na quinta-feira e 4,5% na sexta-feira, tendo mantido a tendência ascendente no sábado, com uma subida de 0,7%.Após o hiato de domingo, dia em que desvalorizou 1,2%, a criptomoeda voltou hoje a subir, embora se mantenha ainda longe do seu recorde histórico de 64.869 dólares (55.400 euros), alcançado em abril.