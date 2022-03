Bebé com covid-19 que esteve ligado à ECMO em São João já teve alta

O bebé de 13 meses com covid-19 que esteve ligado à ECMO no hospital de São João, no Porto, desde a madrugada de dia 5 de fevereiro, teve alta na segunda-feira, avançou hoje à Lusa fonte hospitalar.





"O bebé teve alta na segunda-feira à tarde", disse fonte do Centro Hospitalar e Universitário São João (CHUSJ).Em causa está um bebé de 13 meses que esteve internado no Centro Materno Infantil do Norte (CMIN) por covid-19, mas teve que ser transferido para o São João por "alterações cardíacas", para ser ligado à Oxigenação por Membrana Extracorporal (ECMO).Segundo a mesma fonte, o bebé sofreu um "choque cardiogénico com arritmia na sequência da covid-19".Em 16 de fevereiro, em conferência de imprensa, a diretora clínica do CHUSJ revelou que o bebé já não estava a usar ventilador e, sem adiantar estimativas para a passagem dos cuidados intensivos para a enfermaria, mostrou-se otimista."Só desde ontem [16 de fevereiro] está a respirar sozinho [sem ventilador] portanto vamos dar tempo ao bebé para recuperar. Não vamos ter pressas", referiu Maria João Baptista.O bebé que foi transferido do CMIN, estrutura que pertence ao Centro Hospitalar Universitário do Porto (CHUP) que inclui o Hospital de Santo António, para o CHUSJ deu entrada com uma anomalia de ritmo muito grave.A covid-19 provocou pelo menos 5.952.685 mortos em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.Em Portugal, desde março de 2020, morreram 21.086 pessoas e foram contabilizados 3.273.624 casos de infeção, segundo a última atualização da Direção-Geral da Saúde.A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.A variante Ómicron, que se dissemina e sofre mutações rapidamente, tornou-se dominante no mundo desde que foi detetada pela primeira vez, em novembro, na África do Sul.