Francisco Assis ataca cartazes antissemitas de extrema-esquerda "imbecil e semianalfabeta"

O dirigente socialista Francisco Assis condenou hoje a presença de dois cartazes antissemitas numa manifestação pelo direito à habitação realizada no Porto, no sábado, e acusou os autores desses cartazes de pertencerem a uma extrema-esquerda "imbecil e semianalfabeta".







ANTÓNIO COTRIM/LUSA

Esta posição consta de uma declaração enviada à agência Lusa por Francisco Assis, enquanto cabeça de lista do PS pelo círculo do Porto nas próximas eleições legislativas."Uma certa extrema-esquerda imbecil e semianalfabeta não hesita em promover a retórica antissemita que originou a maior tragédia contemporânea na Europa: o holocausto dos judeus. Estes cartazes filiam-se na propaganda nazi do senhor Goebbels", escreveu o dirigente do PS.Francisco Assis referiu-se depois às frases inscritas nesses cartazes: "Não queremos ser inquilinos de judeus; não queremos comprar nada nas lojas dos judeus"."Onde já ouvimos isto? Não podemos ignorar um facto desta gravidade", defendeu.Para o "número um" do PS na lista de candidatos a deputados pelo Porto, "nada diferencia esta gente da extrema-direita que quer promover manifestações anti-islâmicas"."São, uns e outros, inimigos da nossa civilização democrática e liberal. É nosso dever combatê-los", acrescentou.Organizada pela plataforma Casa para Viver, que agrega cerca de cem associações, a manifestação juntou na baixa do Porto milhares de pessoas. No sábado, realizaram-se também manifestações em Lisboa, Albufeira, Aveiro, Beja, Benavente, Braga, Coimbra, Covilhã, Évora, Faro, Funchal, Lagos, Leiria, Portalegre, Portimão, Setúbal, Sines e Viseu.