Pedro Nuno diz que paga o IMI determinado pelas Finanças como qualquer português

Líder do PS respondeu à notícia do Correio da Manhã que refere que Pedro Nuno Santos paga 143 euros de IMI por uma casa que custou mais de meio milhão de euros.

O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, disse esta segunda-feira que o Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) que paga relativamente a um imóvel que comprou no Alentejo corresponde ao valor que foi determinado pelas Finanças.







"Eu pago o IMI que decorre da avaliação das Finanças como qualquer português", afirmou Pedro Nuno, em resposta a uma notícia do Correio da Manhã que refere que o líder do PS paga 143 euros de IMI por uma casa que custou mais de meio milhão de euros.De acordo com o jornal, o imóvel situado em Montemor-o-Novo foi adquirido em 2022 por 506 500 euros, mas o Fisco avaliou-o, para efeitos de pagamento de IMI, em 47 870 euros.Sendo a taxa de IMI em Montemor-o-Novo de 0,3%, com este valor patrimonial tributário (VPT), Pedro Nuno paga um IMI de 143 euros por ano.