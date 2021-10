Área ocupada pelas cinzas do vulcão de La Palma sobre para 3.304 hectares

As cinzas expulsas pelo novo vulcão de La Palma desde que entrou em erupção, no dia 19 de setembro, cobriram uma superfície de 3.304 hectares.







Reuters

Esta é a mais recente atualização feita pelo do sistema europeu de satélites de monitorização terrestre Copernicus, com dados recolhidos na sexta-feira à tarde.De acordo com esses mesmos dados, a estimativa da área ocupada pela lava, incluindo a terra que entra pelo mar, desde a noite de 28 de setembro, foi significativamente reduzida, passando de 709 hectares para 367,3.Quanto ao número de edifícios afetados pelos fluxos de lava, a estimativa de 1.005 mantém-se inalterada, embora o número de edifícios completamente destruídos tenha aumentado para 880, mais 10 do que na contagem anterior.O número de quilómetros de estradas afetadas aumentou para 30,7, dos quais 28,3 quilómetros foram destruídos pela lava.