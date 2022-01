Apanhado a roubar no mesmo dia em que foi detido e solto em Alfândega da Fé

Um homem de 30 anos acabou em prisão preventiva por ter sido apanhado a roubar poucas horas depois de ter sido detido e solto pelo mesmo crime, em Alfândega da Fé, informou esta segunda-feira a GNR.





Aquela força de segurança dá conta, em comunicado, que no dia 06 de janeiro deteve o homem de 30 anos por furto, em Alfândega da Fé, no distrito de Bragança.Cinco horas depois de ter sido solto, as autoridades receberam uma denúncia de um assalto e surpreenderam o indivíduo em flagrante delito a alegadamente repetir o mesmo tipo de crime.O detido foi presente em tribunal, a 07 de janeiro, para primeiro interrogatório judicial e acabou em prisão preventiva, tendo sido conduzido ao Estabelecimento Prisional de Vila Real.A primeira detenção deste suspeito, segundo a GNR, ocorreu "na sequência de uma denúncia de um furto num estabelecimento de Alfândega da Fé.Os militares da Guarda conseguiram "localizar e identificar o suspeito e recuperar, na casa de familiares do mesmo, vário material furtado, nomeadamente uma rebarbadora, três pulverizadores, três botijas de gás, bens alimentares, bebidas, ferramentas e mais de 95 euros em dinheiro.O suspeito foi detido e, sem antecedentes criminais, acabou por ser libertado para aguardar em liberdade o decorrer o processo judicial.Segundo a GNR, "cinco horas" depois de ter sido solto, chegou "uma denúncia de que se encontrava um indivíduo nas imediações de uma oficina", em Alfândega da Fé."Os militares da Guarda deslocaram-se de imediato para o local onde surpreenderam em flagrante o mesmo suspeito, que já tinha na sua posse uma bicicleta e uma máquina de limpeza a jato de água, motivo que levou à sua detenção", explicou.