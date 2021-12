Agência Europeia do Medicamento aprova dois novos tratamentos

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

A Agência Europeia do Medicamento aprovou hoje dois novos tratamentos para a covid-19, um dos quais usa anticorpos monoclonais, enquanto o outro é um imunossupressor já autorizado na União Europeia para o tratamento de inflamações.







O tratamento com anticorpos Xevudy, da farmacêutica britânica GlaxoSmithKline, "reduz consideravelmente" as hospitalizações de doentes em risco de covid-19 grave enquanto o medicamento Kineret, da sueca Sobi, ajuda a impedir "insuficiência respiratória grave".O Xevudy destina-se a ser usado em "adultos e adolescentes que não precisam de oxigénio suplementar e que apresentam um risco acrescido de ter doença grave", indicou a agência.Trata-se do terceiro tratamento de anticorpos monoclonais aprovado na União Europeia, que se vem juntar ao Regkirona e ao Ronapreve.Os anticorpos são uma das bases do sistema imunitário humano e são produzidos pelo corpo quando em presença de um corpo estranho, como um vírus. No tratamento em causa, são sintéticos, reproduzidos artificialmente a partir de anticorpos naturais.Quanto ao Kineret, está indicado também para adultos que não estejam ventilados e que estejam em risco de ter insuficiência respiratória. O fármaco impede a ação de um elemento químico implicado nos processos imunitários que provocam a inflamação.