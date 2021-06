Acidentes rodoviários e feridos graves aumentaram em março

Os acidentes rodoviários aumentaram 3,1% em março face ao mesmo mês de 2020 e os feridos graves subiram 26,5%, quebrando o ciclo de descidas dos meses anteriores, revela esta sexta-feira a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR).







A ANSR divulgou o relatório de sinistralidade a 24 horas e de fiscalização rodoviária de março, que coincide com o terceiro mês do confinamento geral devido à pandemia de covid-19 e com as restrições na circulação por causa do estado de emergência."É de assinalar a evolução no mês de março, em que os acidentes registaram um aumento de 3,1% face ao mês homólogo do ano anterior, e em contraste com as reduções expressivas nos meses anteriores. Em março de 2021, e em comparação com março de 2020, houve ainda aumentos nos feridos graves (+26,5%) e nos feridos leves (+1,6%), mas, ainda assim, o número de vítimas mortais manteve-se em redução (-34,5%)", lê-se no documento.Segundo o relatório, em março ocorreram 1.721 acidentes, enquanto no mesmo mês de 2020 registaram-se 1.670, que provocaram 19 mortos (menos dez que em março do ano passado), 129 feridos graves (mais 27) e 1.956 feridos ligeiros (mais 31).Em 2020, Portugal entrou em estado de emergência a 19 de março.A ANSR avança que, no primeiro trimestre do ano, registaram-se 4.396 acidentes no continente, de que resultaram 53 vítimas mortais, 292 feridos graves e 4.938 feridos ligeiros, tendo-se observado "uma melhoria nos principais indicadores de sinistralidade" em comparação com período homólogo de 2020.A Segurança Rodoviária indica que, nos primeiros três meses do ano, ocorreram menos 2.365 acidentes com vítimas (-35,0%), menos 29 vítimas mortais (-35,4%), menos 116 feridos graves (-28,4%) e menos 3.109 feridos ligeiros (-38,6%) em relação ao primeiro trimestre de 2020.Segundo o relatório de março, a colisão foi o tipo de acidente mais frequente, apesar de o maior número de vítimas mortais e de feridos graves ter resultado de despistes.A maioria dos acidentes ocorreu em arruamentos (67,8% do total) nos três primeiros meses do ano, enquanto nas estradas nacionais verificaram-se 15,9% dos desastres.A ANSR indica igualmente que 66% das vítimas mortais eram condutores, 9,4% eram passageiros e 24,5% peões, sendo os automóveis ligeiros a maioria dos veículos intervenientes em acidentes.No que respeita à entidade gestora de via, 41,5% do número de vítimas mortais registaram-se na rede rodoviária sob responsabilidade das Infraestruturas de Portugal (28,4% do total), Brisa (7,5%) e município de Alcobaça (5,7%).Em relação à fiscalização, a ANSR indica que foram fiscalizados, entre janeiro e março, 26 milhões de veículos, quer presencialmente, quer através de meios de fiscalização automática, tendo-se verificado uma diminuição de 18,9% em relação ao mesmo período de 2020.O relatório justifica esta diminuição com a redução da circulação devido ao confinamento obrigatório.Segundo o mesmo documento, no âmbito destas ações foram detetadas 257,8 mil infrações, o que representa uma diminuição de 28,4% face a 2020, sendo a maioria por excesso de velocidade (55,5%), embora tenha sofrido uma redução de 33,6%.Entre janeiro e março, registou-se também uma redução de 62,9% nas transgressões por consumo de álcool acima do limite legal e de 33,6% nas infrações por uso do telemóvel.Por sua vez, as infrações pela ausência de inspeção periódica obrigatória aumentaram 39,5% nos primeiros três meses do ano em relação ao mesmo período do ano passado, tendo também aumentado as contraordenações pelo não uso do cinto de segurança (7,5%) e cadeirinhas para crianças (7,4%).A criminalidade rodoviária, medida em número total de detenções, diminuiu 5,3% nos três primeiros meses de 2021 em comparação com o mesmo período do ano passado, atingindo 5,5 mil condutores.A ANSR precisa que mais de metade das detenções se deveu à falta de habilitação legal para conduzir, com um aumento de 65,2% comparativamente ao primeiro trimestre de 2020.