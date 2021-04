Acidente entre duas embarcações resulta numa vítima mortal em Faro

Um acidente entre duas embarcações causou na segunda-feira uma vítima mortal e um ferido perto de Faro, adiantou à Lusa fonte da proteção civil.







Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, do acidente entre duas embarcações resultou uma vítima mortal e um ferido, sem adiantar mais pormenores.O alerta para o acidente foi dado por volta das 21h00 e no local esteve a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Faro, uma Ambulância da Cruz Vermelha e dos Bombeiros Sapadores de Faro.A ocorrência foi registada pela Autoridade Marítima Nacional que esteve no local com uma embarcação, acrescentou.