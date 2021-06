60 bombeiros e quatro meios aéreos combatem chamas em Celorico de Basto

Por volta das 16h45 as chamas atingiram uma zona de eucaliptal na freguesia de Moreira do Castelo e que o trabalho dos bombeiros estava a "evoluir favoravelmente".

Um total de 60 operacionais, apoiados por 12 viaturas e quatro meios aéreos, estão desde as 15:23 de hoje a combater um incêndio florestal em Celorico de Basto, distrito de Braga, disse fonte dos bombeiros.







bombeiros Pedro Noel da Luz

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Braga disse à agência Lusa, cerca das 16:45, que as chamas atingiam uma zona de eucaliptal na freguesia de Moreira do Castelo e que o trabalho dos bombeiros estava a "evoluir favoravelmente".No entanto e segundo a página da internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pouco depois das 17:00 foram ativados mais três meios aéreos para o local, juntando-se a um outro que já combatia as chamas.